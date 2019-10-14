10/14-10/20｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她首先指出，天王星與海王星仍在逆行，海王星逆行使大眾關注真相的揭發及假新聞議題，某些騙術、造假、假活動、假新聞等，仍陸續被揭發，讓人一一看到真相：只能說，海王逆行時，騙子不好混。

天王星逆行則與經濟動向有關，金錢問題將被引爆，也是解決問題的契機。對金錢、價值的討論，「花這錢值不值得」的各種評估仍佔據眼球。

群星在天秤、天蠍，會因此讓人們思考「關係的平衡」、「關係的利弊」，人們會開始組合究竟創造了怎樣的「利多、價值」呢？唐綺陽表示，這時容易讓心裡深藏的真心話，也許就會不小心忽然蹦出來。

水星天蠍快要逆行了，所以10/20左右，水星就有「停滯效應」，水星在天蠍進入停滯期。唐綺陽指出，這時讓人對介意的事「卡關」，會一直琢磨一直想，當然也容易「溝通不良」，因為「沒把真心話說出來」（怕真話傷人），或揣摩對方想法錯誤。水天蠍的停滯正用負面效應，會逼著大家「盡量誠實、深入交流真心」：另外，唐綺陽提醒，要當心3C產品故障及天氣的變異，出行應做好萬全準備。

重要星象：天王星、海王星持續逆行，群星在天秤、天蠍。

工作注意↓

獅子：點子多，表達意見能起到關鍵作用

處女：和有默契的老班底合作，能讓事情運作更好

天秤：走務實低調路線，不宜有太多自我想法

魔羯：與其對他人生氣，不如換人或親自參與

桃花注意↓

白羊：小心樂極生悲，玩樂開心也要注意界線

雙子：有機會認識各種朋友、增廣見聞

巨蟹：想帶對方見家人，或是相處不來讓人猶豫

水瓶：自我反省一下，別太挑剔或難搞

財運注意↓

射手：虛心受教，能夠受到貴人指點

雙魚：靈感直覺強，有機會創造財富

健康注意↓

金牛：應注重健康飲食，規劃生活作息

天蠍：有失眠問題，避免拖延、熬夜影響健康

(中時電子報)