土耳其總統艾爾段今天表示，安卡拉支持的敘利亞國民軍已經控制「和平之泉行動」計劃掌控的第2個要塞特爾阿布雅德。與此同時，美國總統川普已下令自敘北撤離1000名美軍。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），川普已下令自敘北撤離1000名美軍。艾斯培說：「在與國安團隊其他成員商討後，我昨晚跟總統談話，他指示我們開始研討將部隊從敘利亞北部撤離。」

他說：「我們發現到可能讓美軍夾在往前推進兩支敵對軍隊之中，那是很難繼續下去的情況。」

艾斯培告訴福斯新聞頻道（Fox News），撤離的美軍總數「不到1000」，「我無法提出時間表，因為情況每個小時都在改變」。

土耳其武裝部隊9日與敘利亞國民軍（Syrian National Army）發起「和平之泉行動」（Operation Spring of Peace），跨境進入敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸打擊庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）及其政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）。敘利亞國民軍是敘利亞反對勢力組成的武裝部隊。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，土軍和結盟的敘利亞反對勢力部隊已經挺進敘利亞領土30至35公里深，並已掌控這項軍事行動主要目標之一的敘利亞邊防要塞拉斯埃恩鎮（Ras al-Ain）。

他在記者會中說，土耳其為首的部隊已經包圍另一目標敘利亞東北部邊境城鎮特爾阿布雅德（Tel Abyad）。艾爾段說，出兵以來已有2名土軍、16名土耳其支持的敘利亞反對勢力士兵犧牲。

艾爾段說：「我們首先聚焦於拉斯埃恩和特爾阿布雅德間120公里的區域，因此我們會把480公里的恐怖走廊從中間切開。」

他接著說：「然後我們會從兩側分別去掌控哈塞克市（Hasaka）和埃因阿拉伯鎮（Ain al-Arab），完成這項軍事行動。」艾爾段強調，安卡拉將會與先前宣布的安全地帶布局一致，深入敘利亞境內約30至35公里。

土耳其昨天就宣布拿下拉斯埃恩，但庫德族民兵發言人昨天否認，強調庫德族部隊「仍然在抵抗」。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，庫德族民兵指出，土軍為首部隊已造成敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）折損440名戰士。YPG是SDF主力。

艾爾段今天說，土軍為首部隊已經掌控包括特爾阿布雅德附近17個村落，以及拉斯埃恩周圍4個村落在內的109平方公里土地。

土軍與盟友據報今天進入特爾阿布雅德鎮中心執行搜索任務，當地狀況平靜。敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，土軍與盟友幾乎完全掌控這座城鎮。

敘利亞庫德族民兵是打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）的主力，外界擔心土軍進犯行動將會讓IS死灰復燃。

敘利亞東北部由庫德族主導的政府今天表示，土軍砲擊後，有785名與IS有關連者從一處拘留營逃脫。聲明指出，「僱傭兵」攻擊安伊薩（Ain Issa）營區後，「達伊沙（Daesh）成員」隨即攻擊營區守衛並打開大門。

這裡講的僱傭兵指的是與土軍結盟的敘利亞反對勢力部隊；達伊沙則是IS別稱。安伊薩營區關押IS戰士的家屬，也有流離失所的民眾棲身其中。

SDF軍事發言人卡米席洛（Marvan Qamishlo）表示，安伊薩營區關押包括IS好戰分子親屬在內的1萬2000人，理想情況下應該有1500名守衛，但通常只有700名，因重新部署部隊赴前線迎戰土軍，現在只剩下60至70名守衛。土耳其今天對附近砲擊後，衛戍形勢更顯不堪一擊。

不過艾爾段今晚表示，有關達伊沙罪犯逃脫的報導是假新聞，目的在煽動美國和西方國家。他並強調：「我們沒有覬覦敘利亞領土，我們反對想要瓜分和打擊敘利亞的人。」

艾爾段提到，和平之泉行動若發生狀況，他可以在24小時內與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面商，「我們一塊採取必要作為」。

與此同時，敘利亞人權瞭望台組織表示，土耳其的軍事行動今天至少造成23位平民喪生。其中，與土耳其結盟的敘利亞反對勢力部隊在安伊薩附近對一部民車開火，造成5人死亡。另外，土軍空襲邊境城鎮拉斯埃恩則造成9人喪生，其中包括5位平民。

這個組織的負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，由於土軍進犯拉斯埃恩，這些平民特地從東北部城市卡米什利（Qamishli）前往聲援，卻在集會時遭遇空襲。

SDF指出，昨天以來有31名所屬戰士陣亡，這使得SDF正式公布的死亡數來到76人。SDF於2015年與美軍、阿拉伯、土庫曼及敘北其他族裔部隊結盟，是打擊IS的主力。

(中央社)