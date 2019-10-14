@中國時報

農委會農航所用來空拍任務的2架航遙測飛機，因過於老舊，準備汰換。農委會不打算添購新機，改向民間租賃，由廠商購買新機，政府再耗資7年近17億元向廠商租用，但購入2架新機合計僅7億多，租比買還貴。國民黨立委馬文君強烈質疑，農委會的決策是何道理？希望不要又是綠營開標案圖利自己人。

第29屆亞錦賽今將在台中洲際棒球場開戰，今年比賽的前2名將可取得明年東京奧運資格賽門票，這是12強賽爭取奧運參賽名額以外的「保險」，重要性不言可喻，徵召的旅美大聯盟好手林子偉、張育成都已準備好！

台灣民眾黨主席柯文哲近來高分貝炮打民進黨，民進黨主席卓榮泰酸柯文哲「投機」不著蝕把米，柯13日在台中市指出，選舉最糟糕就是把手段當目標，再用目標合理化所有行為，並批「他們整天都在想選舉」。卓榮泰冷回應表示，柯文哲完全不了解民進黨的策略，柯文哲放話只是在為自己求生存空間。

前高市文化局長尹立發起的「Wecare高雄」，抨擊高市府逼中山大學復原連儂隧道、追查電影節戴口罩質問高雄市長韓國瑜的女子，質疑文化局轉型成「東廠」，現任局長林思伶反批尹立沒查證亂開炮，只會讓同仁無法專心做事，「身為老長官，請想想同仁們情何以堪！」

@旺報

對於民進黨屢拿兩岸議題做文章，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕昨表示，蔡英文總統跟民進黨不要再隔空噴口水了，這不是民眾想要的。「韓國瑜總統參選人真心希望能和你們進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由你們選，只是愈快愈好，因為人民沒有時間再等了」。

中美經貿磋商在美東時間11日達成「實質性第一階段協議」（substantial phase one deal）後，美國總統川普在白宮回答中外記者提問時說，他認為已「非常接近」結束貿易戰。中美貿易取得實質性進展也促使歐美股市應聲大漲，有望帶動本周滬市繼續上攻並重登3000點大關。

兩岸關係持續緊張，但大陸對於福建與金門、馬祖的海上交通規畫依舊有條不紊進行，13日在福州邀集兩岸專家40餘人，初步確定金廈大橋將沿過去的方案3，從金門島東北端接上大嶝島再連接廈門，大致和當年林毅夫游泳投奔大陸的路線相仿。

2019中國普惠金融國際論壇12日在北京舉行。中國金融學會會長、中國人民銀行（大陸央行）前行長周小川出席並發表專題演講，指出大陸在普惠金融領域上，風控和監管仍是至關重要的環節，強調要減低風險除了風控和監管建設，還應提供更多保障，特別在財務制度、會計準則與執行、風險評估等應做得更多更好。

@工商時報

中美貿易談判達成初步協議，美股大漲、蘋果及台積電ADR創新高等利多加持，台股14日補漲行情可期。法人指出，貿易戰前景透出曙光，但未來一年內全面解決仍有不少挑戰，所幸外資10月來買超台股逾111億元，對台股熱愛不減，有利指數重新挑戰萬一，並站上今年新高。

美國以違法運送伊朗原油為由制裁中國大陸重要航運商中遠海運，該公司數十艘超級油輪因此動彈不得，使產油國和油商拚命尋求其他超級油輪來解決運油需求，刺激全球石油運費創11年新高。

納管OTT，NCC出招！NCC決定納管Netflix等OTT業者，並於本周正式討論「視聽串流服務法」及監管原則，最快年底公布，將成為國內第一部OTT專法。

綠電自由化11月即將上路，為讓綠電業者與台電解除躉售契約，台電訂定「分手費」辦法出爐，決定以當初台電向綠電業躉購費率與手分時平均電價的差價作為分手費。惟最大漏洞是低於平均電價、且愈便宜的綠電付的分手費愈高，引起綠電業者跳腳，認為是懲罰具競爭力的業者，會讓綠電自由化很難跨出第一步。

(中時電子報)