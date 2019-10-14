高雄市長韓國瑜自7月中通過黨內初選後，成為國民黨總統候選人。韓預計在15日市政會議結束後，隔天16日正式請假投入選戰。首站前往屏東，隨後19日(週六)赴台南參加總統立委聯合造勢晚會。且地點就在台南市南區(安平一帶)的水萍塭公園。

據了解，韓國瑜將於周三起展開長達1個月的環島「long stay」之旅，首站前往屏東，從鵝鑾鼻燈塔出發，據悉初步規畫參拜廟宇、拜訪地方產業，以及與特定團體座談，也預計夜宿小琉球，約在屏東待2天。下鄉之旅將走訪全台各個縣市，包括離島，預計巡迴2到3次。至於外界關注的訪美時間，韓陣營內部仍在討論；此外，韓妻李佳芬也可能代夫出征，10月23日至29日前往菲律賓、越南等地訪問，爭取僑胞支持。

韓國瑜19日傍晚開始將在水萍塭公園舉行總統立委聯合競選總部成立晚會。此行的下鄉之旅圍繞「傾聽、學習、關懷」等三大特色，來自庶民的韓國瑜，對庶民面臨的問題特別敏銳，這也是吸引庶民支持的原因，因此要展現韓願意真誠傾聽人民聲音的可貴特質，另也會發表政策主張，彼此雙向溝通，讓庶民的聲音可透過韓國瑜呈現出來。

韓粉也紛紛在臉書社團發文，PO出各式各樣的造勢宣傳海報。來為韓國瑜宣傳。並為韓國瑜加油打氣。

(中時電子報)