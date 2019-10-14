《新聞深喉嚨》主持人王又正。(圖/本報系影音截圖)

雙十國慶，桃園市國旗屋舉辦升旗典禮，鴻海集團創辦人郭台銘特地前來參加。當前國民黨立委孫大千高喊：「讓韓國瑜高票當選好不好」台下群眾也情緒高昂高喊，不過卻又有人大喊郭台銘下台，造成現場一度混亂！郭台銘卻沒有太多表情，讓挺韓主播王又正大嗆郭，為何不跟著喊，不喊就是不愛中華民國，不支持韓國瑜，幫了總統蔡英文。

王又正在政論節目《新聞深喉嚨》上表示，對不起，他相信更多人在台下出了一口惡氣，因為郭不會回來了，郭也不會幫你了，你只要期望郭別扯你後腿就偷笑了！

王又正又表示，當孫大千喊支持韓國瑜，下架民進黨，郭董口都沒有開，不該嗆嗎！不喊支持韓國瑜，要下架蔡英文，就跟蔡英文一樣，不肯說中華民國，不承認中華民國一樣，所以郭是不支持韓國瑜，去下架民進黨嗎？

王又正強調，不去幫韓國瑜，就是幫蔡英文，幫了蔡英文，就是不愛中華民國，就這麼簡單的邏輯，不要跟他說有其他邏輯！

(中時電子報)