台北市長柯文哲昨被問及，台北市議員高嘉瑜希望邀他和蔡英文總統放下恩怨，手牽手同台，是否有可能？柯回應，他們沒有恩怨，是他們有事沒事在追殺他而已。對此，有評論認為，如何應付柯文哲，綠營內部分兩派，認為不應度過打柯者，恐是懼韓聯動。綠營若再打柯，難保在韓正式請假拚選戰後，民進黨將腹背受敵。

台北市政府為推廣無現金交易，打算在校園設置智慧自動販賣機，卻引來綠營猛烈批評，掀起「智慧販賣機之亂」。目前傳出有民進黨提名區域候選人，不贊成再追打此議題，認為此舉有弄巧成拙的反效果。據中評社報導，綠打不打柯P陷兩難，主因恐與韓國瑜有關。

該評論提及，民進黨2016與柯合作，創下綠委大贏局面，2018與柯決裂後，卻落得只剩6縣市執政的腰斬局面，與柯太過對立，恐讓去年慘況再度上演，最好對柯採降溫戰術冷處理。此外，韓國瑜空戰實力仍在，恐是最大原因。韓遭民進黨傾全黨之力攻擊，但網路聲量仍高。該評論認為，綠營若繼續修理柯，難保在韓正式請假拚選戰後，民進黨將腹背受敵。

(中時電子報)