主持三立《型男大主廚》的蔡頤榛（五熊），活潑的風格令人喜愛；但她其實飽受健康問題所苦，10多年來一直因尾椎凹陷引起背痛，還曾被醫師診斷疑似罹患血癌。日前五熊又檢查出長了多顆囊腫，分布在身體的不同部位，雖然她笑稱是「七龍珠」，健康狀況還是令人擔憂。

出道17年的五熊，除了主持，也在許多電影與戲劇中扮演甘草角色，俏皮可愛的性格十分討喜。殊不知才32歲的她，身體竟已滿是病痛，甚至一度對人生失去希望，以為自己不久就要離開人世。

五熊近期在私人臉書透露，5月底去做全身健康檢查，竟然發現長了數顆囊腫，分布在身體各個不同部位；她幽默地稱這些囊腫為「七龍珠」，其中最大的囊腫位在左側卵巢，有2.2公分，大小相當於一顆葡萄。為了預防囊腫由良性轉成惡性腫瘤，五熊展開了「追蹤七龍珠」之旅。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

今年5月，五熊做全身健康檢查時，發現體內多處長了囊腫，需持續追蹤。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)