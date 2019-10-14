當美國總統川普揮動貿易戰旗、視中國為戰略競爭對手時，不少人仍主張與中國接觸，共創榮景。但隨著美國利益受損、普世價值蒙塵，避免中國改變世界秩序成為新討論焦點。

始於前美國國務卿季辛吉（Henry A. Kissinger）於1971年密訪北京的與中國戰略接觸（strategic engagement）政策，期待透過開放與往來，讓中國擺脫孤立，走向世界，甚至擁抱民主，主導美國對中政策長達40年。

但崛起的中國並未如預期走向民主，反而企圖以其「具有中國特色」的意識形態與政策改變世界秩序。越來越多美國政治人物、學界、企業與媒體開始認為，是時候站起來正面迎戰這個日益任性的中國了。

皮尤研究中心（Pew Research Center）一項最新民調顯示，60%美國人對中國沒好感，是14年前開始這項調查以來最高，清楚反映美國民眾對中國的看法。

5個月來香港民眾湧上街頭對抗極權北京，讓美國民眾看到中國殘酷如何對待自己的人民；美國職籃（NBA）事件更讓美國民眾不安地意識到，中國如何挾其龐大市場試圖改變普世價值的可怕作為。

在美國，從來就沒有所謂的「體育歸體育、政治歸政治」，體育巨星透過公開言論、社群媒體表達政治立場早已不是新聞。

不過2年前，美式足球聯盟（NFL）前舊金山49人四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）2016年在賽前國歌演奏期間單膝跪地，抗議種族不公，還曾引來熱潮。

但現在NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）在個人推特上的推文卻遭到來自中國的惡意打壓，自然無法被美國民眾接受。社群網站上一波接一波的譴責，讓NBA不得不改採強硬態度，力挺言論自由。

許多人期待NBA的案例能一舉改變美國企業長期以來因為企業利益只得向中國道歉、下跪的作法，連美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都在接受媒體訪問時表示，美國企業應該已經意識到在北京開展業務雖然短期能夠獲利，但長期而言，企業聲譽成本將會逐步升高。

中國的軍事發展帶來的威脅、透過一帶一路倡議在全球插旗建立聯盟、透過非法竊取美國軍事與科技機密、鎮壓境內穆斯林並建立「再教育營」的種族清洗政策、孔子學院與在中共思維下成長的「小粉紅」在美國校園帶來的文化與學術滲透，讓美國對中國的擔憂螺旋升高。

許多曾經主張與中國合作的美國人發現，期待隨著往來，將中國納入全球秩序，逐步向世界開放的可能性越來越低。相反地，在中國國家主席習近平的中國夢下，中國越來越鎖國，政治依然不自由，經濟與社會控制日增，越來越像「1984」書中描述的那個「老大哥」。

儘管仍期待與中國合作發展，共創榮景，但鑑於中國發展帶來的威脅，川普政府從去年開始採取一系列反制中國措施，發布國防安全戰略、非洲戰略，美國國會也提出多項對抗中國與中國企業法案，美中也從交往逐步走向對抗性競爭。

(中央社)