網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

高雄市長韓國瑜參選2020總統，造成一網友深深的困擾！由於該網友此次投票立場較偏綠，但女友家是韓粉，讓他苦惱到上網發文問怎麼辦！

網友romeo1412於批踢踢發文表示，很少在po文，但他這次真的很苦惱。他女友說過他們家是藍的，不過他跟他們家人吃飯時，他們也沒有討論過政治，就在前幾天，他女友說他這次選總統會去投票（之前沒投過）説會投韓，他個人是比較偏不喜歡韓，所以不想讓韓上所以想投蔡。

該網友更表示，他基本上都是很尊重每個人要投誰的自由，但他想說「她是我女友」，未來可能是要走一輩子的人，所以他就跟她說「我不能理解為什麼投韓」？就問她想投韓的原因，她說韓做很多事，但卻說不出什麼事，他無法理解，女友就哭了。他看一直哭不是辦法，過一陣的他就安慰女友說「沒關係你就投你想投的吧」！

該網友接著屌是，但是今天，女友好像跑去跟她爸媽說。女友就賴他：「我爸媽說你有什麼韓國瑜的問題可以問她們」！他是直接傻眼帶過！他直接PO文問網友，請問他下次見到他們父母該如何接招？要做什麼功課嗎？最好不要表現太對立？和平解決？她父母應該算蠻理性的吧？第一次在這邊發文，不知道這個在這邊發可不可以？

底下網友紛紛表示，「政治傾向每個人都不同啊，學會尊重吧」、「選舉就是這樣！他投他的你投你的」、「好羨慕有女友嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「我前女友全家墨綠，逼我不准投藍，嘻嘻！給你參考」、「我的看法不一樣！你女朋友回答不出韓哪裡好堅持投韓，已經證明她不是韓粉，真韓粉有獨立的三觀」！

(中時電子報)