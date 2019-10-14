前「MP魔幻力量」主唱蕭秉治（廷廷）的女友「小周慧敏」身份終於曝光，正是以前《大學生了沒》固定班底、也就是4年前被冠上「柯震東緋聞女友」的張維真（Tracy）。4年前，Tracy就讀輔仁大學財經法律系期間，加入《大學生了沒》班底，還被選為「節目正妹」。

當時她有個美國籍的富二代男友，在她的IG還可見到不少高檔美食和出遊照，甚至開著要價千萬的賓士車，生活過得相當優渥。但過沒多久，Tracy便爆出劈腿柯震東，還被直擊在大街上，將頭埋入柯震東的懷裡。後來柯震東與蕭亞軒傳出分手，Tracy也被網友怒批是壓垮「亞東戀」的最後一根稻草，她則澄清自己並非小三，更否認是導致「亞東戀」告吹的主因。

相比富二代男友和緋聞對象柯震東，廷廷的家世背景顯得簡樸許多，蕭爸爸目前執業開外科診所，媽媽是全職家庭主婦。從小家教甚嚴的他，罹患憂鬱症兩年多來，多虧有家人和Tracy的一路陪伴，才順利走出低潮。

日前廷廷受訪時坦言，他和Tracy是很好的朋友，並表示「她很鼓勵我、支持我」，平時還會煮麵給他吃。與過往戀情相比，Tracy可說是歸於平淡，陪著廷廷過起他口中的無聊生活，甘於當音樂人背後的小女人。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

長髮飄逸的Tracy，貌似周慧敏，她也是陪伴廷廷走出憂鬱症的重要人物。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)