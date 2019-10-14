根據衛福部最新癌症死亡人數資料顯示，肺癌死亡率連續蟬連10年冠軍，是最致命的癌症，且每年新增近1萬名患者，其中將近7成都屬於無法手術治療的晚期患者，再加上肺癌腫瘤容易轉移的特性，所以死亡率一直居高不下。

近年來肺腺癌患者激增，大約占整體肺癌的7成，而治療方式大約分為化療、標靶治療、免疫治療3種，肺腺癌患者確診之後，首先可進行EGFR與ALK的基因檢測，來了解是否有基因突變。

國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟醫師說，東方人肺腺癌對於標靶治療的效果非常好，所以若是屬於基因突變者，就建議進行標靶治療，但是平均來說超過半數患者10個月後就會出現抗藥性。

宋詠娟醫師建議基因突變的肺腺癌患者，先選擇標靶治療。（圖／宋詠娟醫師提供）

46歲的賴先生正是肺腺癌基因突變患者，也曾經面臨標靶治療的抗藥性，目前只能自費使用新一代的標靶藥物，但未來勢必會再次面臨抗藥性問題。

宋詠娟說，「如果出現抗藥性，又面臨無藥可用時，其實可以進行基因檢查，找找看是否有其他基因突變，再進而使用合適的藥物。」

林口長庚免疫腫瘤學卓越中心主任張文震醫師建議，賴先生屬於基因突變患者，建議還是繼續尋求標靶藥物治療，應該會比免疫藥物更有效，目前有許多標靶藥物仍在研發、實驗中，應該仍有一些選擇，但實際上到底該採取何種治療，建議還是諮詢醫師較好。（未完）（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

張文震醫師說，免疫藥物治療就是喚醒免疫力攻擊癌細胞，一旦有效，病患就能長期存活。（圖／張文震醫師提供）

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(中時電子報)