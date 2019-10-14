陳揮文爆料政論節目很多台不能罵蔡英文，還要聽眾朋友可以去問好友黃暐瀚，看他講得對不對，他兩手一攤說：「罵蔡英文就喀嚓(剪掉)，就這樣啊。」(大政治大爆卦截圖)

2019.10.13大政治大爆卦完整版(下) 綠嗆假民調帶風向 只准有蔡勝民調不准韓街頭贏？

名嘴陳揮文在節目爆料，政論節目很多台不能罵蔡英文，還要聽眾朋友可以去問好友黃暐瀚。名嘴謝寒冰說，這是業界公開的秘密，大家早就知道的事情，通常有兩種做法，他會持續請你，但你講的地方就剪掉，曾遇到來賓跟他說被剪到只剩開頭問好，還有電視台老闆下令「不准罵蔡，不准捧韓。」網友留言「民『禁』黨還有臉批評大陸媒體不自由？？？？？」

資深媒體人陳揮文11日在廣播節目中爆猛料，大爆政論節目秘辛，「我跟我們所有的聽眾、直播的朋友報告，很多台是不能罵蔡英文的。」還撂話可以去問黃暐瀚他說得對不對。並說：「罵蔡英文就喀嚓(剪掉)，就這樣啊。」還稱這在名嘴圈內不是秘密。

名嘴謝寒冰昨在《大政治大爆卦》證實此事，他曾經遇過來賓跟他講，他去某一台被剪到只剩主持人好、各位觀眾大家好，其他當天講的東西都被剪光了。或是節目覺得你講的害他們剪得很累，乾脆就不請你了。他自己也是很多台的黑名單，他很清楚。

謝寒冰表示，有一個製作人甚至跟他講，他們的節目上面老闆規定「不准罵蔡英文，不准捧韓國瑜。」現在絕大多數媒體控制在執政黨手上，但現在網路發達，謝寒冰說，「不只要在馬路上挺韓，在網路上也要挺韓。」

立法委員童惠珍也說，綠色政論曾經發她通告，她詢問陳宜民委員後，得知該節目把他的談話掐頭去尾，剪成他反韓國瑜的假象。讓童惠珍十分害怕，陳宜民是國民黨高雄的立委怎麼可能說韓國瑜不好，但是那節目就是能做成這樣。

Youtube影片底下網友留言「民『禁』黨還有臉批評大陸媒體不自由？？？？？」、「台灣人你們還好意思罵大陸沒有言論自由嗎？」、「2020一定要讓民退黨徹底消失」、「對呀！上次陳宜民委員就被害了！讓他被庶民駡到爆。除非直播一刀未剪，否則別亂上媒體喔！」、「簡而言之，人家選舉最厲害的只有一招就是無恥，所以還真沒啥好討論」。

(中時電子報)