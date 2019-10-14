高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統，國政顧問團邀民進黨尋求連任的蔡英文總統辯論兩岸政策議題，蔡英文總統連任辦公室表示，總統競選本就有法定的政見發表，絕對辯得到，大家就按時程來。對此，高雄市議員陳致中就表示，還是請韓市長先到市議會備詢，不要本末倒置。

韓國瑜的國政顧問團日前公布了兩岸政策白皮書，並邀請蔡總統就國政議題和政策做理性辯論交流。韓陣營國政顧問團發言人黃曼昕13日表示，時間地點都隨民進黨挑選，越快越好。但蔡辦卻回稱，「不知道韓國瑜他們在急甚麼？」韓國瑜聽聞也回嗆，「連辯論都不敢，蔡英文是在怕甚麼？」。

對此，陳致中昨晚在個人臉書發文，要韓市長不用急，「候選人一定會辦辯論會，小英也不會落跑請假！倒是說，韓國瑜先來議會備詢吧！連這個都不敢、都做不到，圖謀請假落跑，還嗆聲什麼辯論，這是本末倒置、不知所云！吹哨子壯膽！被看破手腳！」。

(中時電子報)