APEC 領袖會議預計11月16 、17日舉行，蔡英文總統今天上午9時30分將舉行記者會， 宣布再次委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任領袖代表。

陳水扁擔任總統時期，就曾委請張忠謀擔任APEC領袖代表；而蔡英文總統上任後則是第二度請張擔任APEC領袖代表，去年也是由他出任。

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