蔡英文將宣布由張忠謀擔任APEC領袖代表 08:452019/10/14 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳張忠謀再任APEC特使。（照片／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 APEC 領袖會議預計11月16 、17日舉行，蔡英文總統今天上午9時30分將舉行記者會， 宣布再次委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任領袖代表。 陳水扁擔任總統時期，就曾委請張忠謀擔任APEC領袖代表；而蔡英文總統上任後則是第二度請張擔任APEC領袖代表，去年也是由他出任。 (工商 ) #領袖 #APEC #代表 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡談話搞兩岸全面對抗 陸涉台學者批「夠狠」 16:162019/10/10 兩岸 看完蔡英文國慶演說...周錫瑋強硬回擊了！ 16:162019/10/10 政治 韓國政團：請蔡總統別當只會謾罵仇外的義和團團長 20:482019/10/10 政治 大陸官媒批蔡激化對立 騙選票 04:092019/10/11 焦點新聞 騙取選票 對台獨欲蓋彌彰 04:102019/10/11 政治要聞 林環牆再控：學生紀錄顯示LSE與蔡英文聯合說謊 14:512019/10/11 政治 斬釘截鐵 周錫瑋：蔡英文就是沒論文！ 15:572019/10/11 政治 農粉好羨慕！ 蔡英文餵吳怡農吃麵 19:202019/10/11 政治 英批國民黨炒作亡國感 孫大千嗆鬼話 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 政治熱門新聞 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉注意！韓國瑜19號辦造勢 地點竟選在這？ - 政治 邀蔡辯論 陳致中竟超不爽砲轟韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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