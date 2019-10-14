台灣球迷可能還記得，王建民2010年加盟國民隊，球團總管雷佐(Mike Rizzo)特地叫自家的新秀投手讓出40號球衣。這不是王建民要求的，他看到球團給他披上40號球衣時很感動，國民2012年還端出最高860萬美元(含激勵獎金460萬美元)給王建民續約，稱讚他是亞洲之光，讓台灣人都感受到國民的善意。

這是因為總管雷佐求賢若渴，對他來說沒有什麼比先發投手更重要的了。今年季後賽國民意外擺平了奪冠大熱門道奇，雷佐賽前就放話「如果我是道奇，我也不願碰上今年的國民」。雷佐告訴《紐約時報》說：「我早年當球探時學到一件事，那就是先發投手的重要性。有先發就有無限可能，沒先發就是寸步難行。」

現今大聯盟流行「假先發」(opener)，用牛棚投手車輪戰來代替正規先發投手，但是一些棒壇前輩仍堅持先發投手至上的老派觀點。雷佐就是其中一人。跟王建民同期的國民投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)後來獲得7年1.75億美元合約。現有王牌是從老虎隊過來的薛爾瑟(Max Scherzer)，高達7年2.1億美元，還有額外激勵獎金。

哈波(Bryce Harper)離開之後，國民把資源集中到先發投手，季外6年1.4億美元搶下左投柯賓(Patrick Corbin)，全隊貢獻度最高的5人有3人是先發投手(小史第1、薛爾瑟第3、柯賓第4)。即使是四號先發桑契斯(Anibal Sanchez)也能在季後賽扛住道奇而不落下風，首戰還讓紅雀抱鴨蛋。他們目前在國聯冠軍賽2連勝領先紅雀，但紅雀畢竟是韌性十足的名門，現在就是考驗雷佐「先發至上論」能走多遠的時候了。

(中時電子報)