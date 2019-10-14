被視為全球經濟成長領頭羊的新加坡，第三季經濟傳出捷報，國內生產毛額(GDP)季增0.6%， 不僅扭轉前一季的季減2.7%，也躲過連續兩季經濟萎縮的技術性衰退。若與上年同期相比，第三季GDP則增長0.1%。

不過根據數據顯示，製造業依然疲弱不振，第三季年減3.5%，但營建業則持續增長2.7%。

此外新加坡金管局周一還宣布放寬貨幣政策，為三年來首次，希望能減緩新元升值速度。

(工商 )