新加坡Q3經濟季增0.6% 躲過技術衰退 09:062019/10/14 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被視為全球經濟成長領頭羊的新加坡，第三季經濟傳出捷報，國內生產毛額(GDP)季增0.6%， 不僅扭轉前一季的季減2.7%，也躲過連續兩季經濟萎縮的技術性衰退。若與上年同期相比，第三季GDP則增長0.1%。 不過根據數據顯示，製造業依然疲弱不振，第三季年減3.5%，但營建業則持續增長2.7%。 此外新加坡金管局周一還宣布放寬貨幣政策，為三年來首次，希望能減緩新元升值速度。 (工商 ) #經濟 #第三季 #新加坡 #gdp #貨幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 IMF新總裁警告：九成經濟體成長放緩 04:092019/10/10 財經要聞 貨幣政策步調 Fed內部喬不攏 04:102019/10/11 全球財經 陸兩大支付巨頭皆禁虛擬貨幣交易 15:212019/10/11 財經 陸兩大支付巨頭 禁虛擬貨幣交易 04:092019/10/12 焦點新聞 外匯探搜－美元被動升值 其它貨幣偏弱 04:102019/10/12 產業特刊 中經院擬上修今年經濟預測 04:092019/10/13 財經要聞 韓國經濟數據慘澹 外界估最遲11月降息 04:092019/10/13 財經要聞 阿根廷經濟未脫險境 04:092019/10/13 專題周報 蘋概、5G股 獲利有錢力 04:102019/10/14 證券．權證 老行庫看好美元Q4強勢不變 04:102019/10/14 投資理財 國際熱門新聞 遭川普拋棄 庫德族和美死敵聯手抗土了 - 國際 首次曝光 習近平給川普口信被“他”洩漏 - 國際 華為鴻蒙何時追上蘋果？任正非給時間表了 - 國際 才35天 醜聞纏身 韓短命法務部長請辭 - 時事 嗆搞垮土經濟 傳川普最快這時會出手 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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