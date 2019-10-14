從NBA轉戰大陸CBA的林書豪，上周在CBA熱身賽第二戰豪取40分，可惜所屬的北京首鋼隊最終吞下敗仗。林書豪近日在節目上談到弟弟林書緯，毫不吝嗇的誇獎起來，直言林書緯比大多數的CBA後衛還要強，可惜目前在球隊不受教練重用。

林書豪表示，和CBA後衛相比，林書緯的球技與條件不比任何人差，唯一缺點就是身體太瘦弱，導致在球隊苦無發揮空間。

林書緯現年27歲，身高182公分、體重69公斤，體型確實略嫌單薄，2015年加盟SBL富邦勇士隊，第一季就獲得助攻王、新人王以及入選年度第一隊三項殊榮。

林書緯在SBL的4個球季共計打了118場比賽，場均11.5分、3籃板、3.9助攻，在所有後衛當中不算特別突出。上賽季出賽28場，場均13.4分、4.9助攻、2.9籃板，代表作就是去年12月2日與台啤之戰，林書緯上場44分鐘，27投15中，包含7顆三分球，飆進40分、4助攻，可惜球隊最終還是落敗。

林書緯在季後賽表現不俗，帶領球隊4比2擊敗裕隆，冠軍賽直落四橫掃台啤，幫助富邦勇士奪得隊史第一座總冠軍。

富邦勇士在CBL(職籃大聯盟)宣告失敗後決定脫離SBL，加上ABL(東南亞職籃)，由於洋將制度寬鬆，加上「野獸」林志傑回歸加盟，林書緯的上場時間確實會受到壓縮，也難怪林書豪會替自己的弟弟抱不平。

(中時電子報)