網友留言。（摘自韓家軍臉書網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜高喊的愛與包容，韓粉真的實踐了！有一韓粉在臉書發文表示，他朋友遭車撞後，首先關心的不是自身的傷勢，而是能為韓國瑜做什麼？居然劈頭問肇事駕駛支持誰？對方說是韓國瑜後，朋友只求他幫韓國瑜多拉幾張票就好！該網友更強調，這不是電影情節，這是真的發生的事。

網友在臉書《韓家軍》粉專上表示，被車撞（對方的錯），下車後，通常你會跟對方說什麼？而他的朋友居然問對方說「你總統要投誰？」該網友強調，此事絕對沒有誇張！事情就發生在10月12日中午過後，小弟開車在基隆，因為車坐滿，所以我的另一位朋友騎車，而他在行經廟口附近時被撞。

該網友接著表示，朋友腳掌被輪胎輾過（不嚴重），然後當司機下車道歉時，還在疼痛中的朋友在簡單的交談過後，居然問對方說，你總統大選會投給誰？（朋友和我身上當時無穿任何挺韓的標誌）

該網友更形容肇事者當場反應，對方先是愣了一下（疑惑的看着朋友），然後說，應該是韓國瑜吧。接著開始聊說目前執政者的不力之處。最後對方要包個紅包，朋友說，「不用了，你幫我幫韓國瑜再多拉個幾票就可以了」

該友表示，朋友事後說，腳雖然還能走，但被輪胎輾過腳掌的當下 （朋友穿的是夾腳拖）， 真的十分驚恐又劇痛，於是心裡就浮現出：「我還能為韓國瑜做些什麼的念頭」？所以對方下車後，就想問他支持誰，但真又不知如何開口，因為時間點真的有點奇怪，但最後還是問了！現在想想，他朋友還真天才！

該網友指出，對方是一位生意經營者，和朋友有加line，交談過後知道朋友待業中，已邀請朋友過去他那看看，合適的話可過去他那邊工作。各位兄弟姊妹們，這不是電影情節，這是真的發生的事。

(中時電子報)