昆凌曬自拍照。(圖／翻攝自新浪娛樂)

昆凌和周杰倫育有一對寶貝兒女，婚姻生活幸福甜蜜，擁有混血血統的昆凌，從小美到大，精緻五官宛如洋娃娃，不過近日她曬出自拍，卻讓網友驚呼「這是怎麼了？」

昆凌在限時動態曬出自拍照，不過仔細一看，她的兩頰佈滿小雀斑，讓網友看了都嚇壞，「這也太真實了吧」、「好像有點顯老」、「這是崩壞了嗎？」但粉絲都跳出幫解釋，那就是濾鏡用上去的，還有人認為是雀斑妝，並大讚「有雀斑還是很漂亮」、「女神就是什麼都能駕馭」、「忽然覺得自己臉上的雀斑也蠻可愛的」。

昆凌擁有精緻五官。(圖／本報系資料照)

(中時電子報)