蔡:經濟20年最好。賴:水煮香蕉沾醬油。王:水煮香蕉皮好吃像剝皮辣椒。館長:他們到底在供殺小? 總統都在說謊，這樣以後我們要怎麼教小孩?

館長再度發怒！網紅「館長」陳之漢，今天凌晨在臉書怒轟國民黨，他表示去年自己罵蔡英文沒事，但今年罵國民黨卻是「法院跑不完」，讓他氣到揚言「2020絕對全面抵制」。

「去年我罵蔡英文甚麼都沒發生…今年我罵國民黨法院跑不完，還抹黑我生意，還說我場地不合法」，館長在臉書發文表示，「國民黨嘴中的民主就是告死民眾，國民黨口中的自由就是讓你生意做不下去，在野就這麼囂張執政還得了!!!!!」，最後他更宣示：「2020 我絕對全面抵制你這沒有品的政黨」。

對於館長的再度發怒，館粉當然是力挺，但也有網友直言：「看您的發文數十次,老實說您真的有點牆頭草的感覺....不好意思,恕我直言」、「牆頭草或許比較不好聽,應該有點風向球」、「兩個黨都半斤八兩，都非常非常會演戲。2020誰都不投，館長不要又重蹈覆轍，影響力不是這樣用的，理性點」。

(中時電子報)