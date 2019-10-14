香港城市大學校長郭位原訂18日赴台大演講，但有人在網路號召前往鬧場，台大校長管中閔今天表示，郭位因為香港的事情太忙，上周就已經取消18日到台大的演講。

台大原訂18日晚間7時舉辦「我的學思歷程系列演講」，並邀請香港城市大學郭位校長主講，由台大校長管中閔擔任主持人。

不過有人在網路上留言表示，郭校長是位傑出的科學家，更是對教育充滿熱誠與實踐力的教育家，同學們不要錯過可以向郭校長請益的機會，相揪一起參加吧。

有人將這些話翻譯成白話文：「台灣會有人抗議他（郭位）的核電立場，香港會有人質疑他在運動期間完全不顧學生。這一場的保全哥哥，恐怕你們要很辛苦了！」

立法院教育及文化委員會今天審查國立大學預算，管中閔上任台大校長後，今天是第一次出席立法院的會議。面對媒體提問關於郭位的演講，管中閔說，郭位校長因為在香港的事情太忙，決定取消18日到台大演講。

(中時 )