由於入夜後能見度變差，風勢也更為強勁，仍有殘火不時再起。（取自金湖鎮代陳向鑫臉書／李金生金門傳真）

目前持續派員監控，嚴防東北季風狂飆下野火再起。（縣消防局提供／李金生金門傳真）

久旱不雨，天乾物燥的金門，連日來頻傳「火燒埔」田野火警事件，金沙鎮田埔水庫附近昨（13）日延燒約1萬平方公尺，軍民投入15車80人搶救，入夜後才控制火勢，目前持續派員監控，嚴防東北季風狂飆下野火再起。

縣消防局在昨天下午13時40分據報金沙鎮大山路（田埔水庫）附近雜草火警，立即派遣金湖、金沙車組前往搶救，估計現場燃燒面積約1萬平方公尺，並往鵲山段1號（良金牧場）方向延燒，情況十分危急。

現場指揮官大隊長陳參奇立即加派金城、金寧、水頭港消1車2人、金防部2車34人，並申請怪手2台支援搶救，另有義消約10名支援，總計15車80人投入搶救。

局長翁完堯、副局長王世祿及金防部指揮官賀政等人也趕赴現場指揮。因東北季風狂飆助威，消防人員分別於田埔、鵲山部署多條水線，搭配國軍及怪手深入樹林搶救，過程十分困難。

由於入夜後能見度變差，風勢也更為強勁，迄18時48分許撲滅火勢，但仍有殘火不時再起，加上鵲山段火場緊鄰良金牧場，對搶救人員和建物、牛隻安全，均帶來很大威脅。

打火兄弟最後採取怪手開闢防火線，有效隔離殘火蔓延，並搭配人員、水線處理殘火，雙管齊下的方式，總算穩住現場情況，目前持續派員監控，起火原因及損失由火調科調查中。

(中時 )