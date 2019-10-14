繼賴系立委林俊憲高掛看板力推「蔡賴配」後，另名民進黨台南市立委參選人林宜瑾14日也在多名在地里長的陪同下於永康競選總部舉行記者會，除表達台南人支持「蔡賴配」的決心，還強調台灣面對中共統戰，正處在守護民主的緊要關頭，賴清德不能缺席，最佳的戰略位置就是把賴送進總統府，並將在競總門口掛上她與蔡賴合照的看板。

林宜瑾表示，「蔡賴配」是台南人的希望，也是台灣人的願望。面對中共統戰威脅，台灣人一定要團結，唯有壯大台灣、才能守護民主。「蔡賴配」正是能夠兼顧本土陣營各方支持者，進而在「2020守住中央執政及國會過半」的黃金組合，呼籲黨中央努力再努力，盡速把好消息帶給全體國民。

林宜瑾還表示，最近在地方基層走，很多基層都覺得綠營團結這件非常重要，賴清德取得最佳的戰略位置，將賴送進總統府大家都覺得有迫切的必要性，所以才舉行記者會呼籲黨中央盡速將這個好消息帶給大家。

林宜瑾強調，蔡英文總統來到台南，看到台南人這麼熱情的支持她，她也應該很清楚台南人對於「蔡賴配」或綠營大團結的期望。如果賴可以順利得到戰略位置，進入總統府，他可以成為整合獨派的最大公約數。同時，明天她的競選總部正門口，就會掛上她與蔡英文、賴清德3人的合照看板。

(中時 )