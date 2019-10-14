高雄市長韓國瑜將代表國民黨參加2020總統大選，但近日民調仍與總統蔡英文有落差。過去常在各大街頭訪問民眾的YouTuber「桃園孫先生」日前到高雄六合夜市進行街頭民調，若柯文哲參戰，韓以43票勝蔡英文的23票。然而，有網友卻點出隱憂，認為「庶民地盤居然讓蔡拿到33%」、「六合也太讓人驚訝了！六合一堆韓粉商品和發財標語」

桃園孫先生昨中午先到鳳山區台糖假日花市做街頭調查，若是三腳督的情況下，韓國瑜以81票大勝蔡英文的14票，柯文哲則拿下4票。若是蔡韓對決情況下，韓則拿下81票，蔡17票，韓大幅領先蔡英文。孫先生晚上到六合夜市街頭民調，三腳督的情況下，國民黨韓國瑜以43票勝過蔡的23票，柯文哲則為4票。柯若未參選，會有1票轉投給韓、2票轉投給蔡。

對此，雖有許多網友稱「韓穩了」、「振奮人心」。但也有網友提出隱憂，認為「庶民地盤居然讓蔡拿到33%」、「六合也太讓人驚訝了！六合一堆韓粉商品和發財標語」、「六合蔡還可以拿23票有點意外」、「去過六合夜市就知道，明明生意冷清卻貴得要死，整天只會靠背陸客不來害他們。那種地方蔡能拿10%都嫌多」。

(中時電子報)