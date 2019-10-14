新竹一名李姓女子持半票搭台鐵區間車，被汪姓列車長查票時，謊稱是另一位詹姓列車長的妻子，希望汪姓列車長放水睜一隻眼、閉一隻眼，但汪男不買帳，通報站務人員一查，意外查出李女與詹姓列車長，是人妻與小王關係，最後2人都吃上官司。

據《自由時報》報導，李女被汪姓列車長查票時，不但自稱是詹姓列車長的老婆，還出示詹男的員工通勤證與工作證影本，還謊報詹男的許姓元配身分證字號與生日，意圖逃漏票價差額，後來因心虛，藉故逃離現場。

鐵路警察局後來通知許女到案說明，經調閱監視器一看，表示根本不認識李女，詹男擔心與李女的姦情曝光，改口稱是老婆遺失他的員工通勤乘車證與工作證影本，但警方查出，其實不少員工早就知道詹男偷腥，直到這件事才讓婚外情曝光。

李女後來被檢方依詐欺得利未遂及行使偽造準私文書罪起訴，詹男也被依指定犯人誣告罪起訴。

(中時電子報)