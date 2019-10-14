已有三位小孩的45歲的上班族婦女，有時候打噴嚏，咳嗽就會有些微尿液滲漏到內褲上，深怕讓同事聞到異味，上班都要多帶幾條內褲，經診斷是罹患應力性尿失禁，在接受三次陰道鉺雅各雷射治療，現在跳、跑步、打噴嚏都不再有漏尿的尷尬。

這位愛美的婦女，是在接受臉部美容時與醫師談起自己有漏尿的毛病，經澄清醫院美容醫學科醫師張瑋庭進一步診斷，是罹患輕度應力性尿失禁。張瑋庭表示，目前台灣有應力性尿失禁困擾的女性約有30％，不過其中只有兩成會求診，主要是這樣的患者會自認為是隱疾而害羞不敢就診，或是認為是生產或老化必然的現象。

張瑋庭強調，應力性尿失禁是在運動、提重物、咳嗽、噴嚏等增加腹壓的情況下，因為膀胱壓力上升，及外尿道括約肌鬆弛，導致尿液外漏。一般常見在多產婦，停經後婦女、或是曾經接受股盆腔腹部手術者患者。漏尿會大大影響到患者的生活品質，甚至影響到患者的性生活，性行為時有漏尿、或尿液的味道而減低性行為的意願。

張瑋庭指出，目前針對應力性尿失禁會先評估嚴重程度，如果症狀輕微，可以先從生活作息調整，包括避免憋尿、減重、少喝含咖啡因會刺激利尿的飲料。另外還有許多非侵入式的方式，包括了：凱格爾運動、行為治療、口服藥物。

隨著科技進步，對尿失禁治療有更進一步輔助療法，像是陰道雷射治療，透過鉺雅克的雷射光熱效應，刺激陰道周邊膠原蛋白再生與重組，並提升尿道支撐力，刺激骨盆筋膜組織緊緻，改善骨盆底支持系統，使外尿道括約肌閉鎖，進而改善漏尿困擾。該婦女接受三次陰道鉺雅各雷射治療，目前漏尿情形已不再出現。

張瑋庭呼籲，如果有漏尿問題的女性，千萬不要害羞而不敢就診，建議先到醫院就診，評估嚴重度再後續進行適當治療，避免症狀惡化。

(中時 )