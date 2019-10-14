火箭總管莫瑞的「挺港」風波似乎有趨緩的態勢，但後續影響卻逐漸浮出水面，美國媒體評估火箭將因此事件損失2500萬美元。除此之外，莫瑞也因為自己的言論擋了人家的財路，湖人球星庫茲馬少了兩個大陸品牌代言，庫茲馬可能會恨死莫瑞了。

NBA在大陸扎根很久，早已成為大陸民眾最喜愛觀看的運動賽事，尤其是姚明、布萊恩、詹姆斯的緣故，火箭和湖人是大陸球迷最喜歡的球隊。

莫瑞這次支持香港爭自由的言論不但度陸官方決定抵制上周「中國賽」，就連NBA贊助廠商也紛紛暫停，幸好大陸球迷依舊喜愛NBA，上周兩場中國賽仍舊吸引了數萬人進場看比賽，因此大陸的抵制聲浪漸漸少了下來，不過火箭還是因為這次事件損失2500萬美元的收益，可說是賠了夫人又折兵。

莫瑞不但害了火箭，更讓人生氣的是他還擋了人家的財路，根據《The Athletic》報導，庫茲馬在大陸市場的人氣日漸升高，今年夏天就曾經到大陸拍攝廣告代言影片，原本是打算利用這次「中國賽」湖人與籃網交手的兩場比賽宣布和兩家大陸廠商代言喜事，沒想到卻因為莫瑞在推特上的一句話所有事情都變了調，對大陸市場非常看重的庫茲馬，心中可能會不停怒罵著莫瑞吧！

(中時電子報)