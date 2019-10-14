內情人士報導，軟體銀行已備妥一套融資方案，協助解決WeWork面臨的資金緊縮問題。然而透過該方案，將讓軟銀對後者擁有更大的控制權。 目前軟銀持有WeWork三分之一股權，路透社先前報導，軟銀有意透過WeWork企業重整，對該新創公司注資10億美元。WeWork若沒有新資金挹注，最快12月底將面臨資金斷炊危機。

不過一旦WeWork同意軟銀注資，也意味後者在WeWork營運上將扮演更大角色，執行長紐曼影響力則再度遭到削減。

(工商 )