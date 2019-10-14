軟銀計畫再注資 有意掌控WeWork 09:552019/10/14 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內情人士報導，軟體銀行已備妥一套融資方案，協助解決WeWork面臨的資金緊縮問題。然而透過該方案，將讓軟銀對後者擁有更大的控制權。 目前軟銀持有WeWork三分之一股權，路透社先前報導，軟銀有意透過WeWork企業重整，對該新創公司注資10億美元。WeWork若沒有新資金挹注，最快12月底將面臨資金斷炊危機。 不過一旦WeWork同意軟銀注資，也意味後者在WeWork營運上將扮演更大角色，執行長紐曼影響力則再度遭到削減。 (工商 ) #方案 #資金 #報導 #營運 #危機 也許您會感興趣 推薦閱讀 應對香港問題的最佳方案 04:092019/10/10 論壇廣場 奕瑞科技AI方案 客製化打造智慧工廠 04:102019/10/10 投資理財 民進黨：讓台灣人厭惡的是「一國兩制」台灣方案 16:162019/10/11 政治 川普稱貿談有好事 道指11日開盤漲逾400點 22:522019/10/11 財經 陸媒報導保守低調 籲保持耐心定力 04:092019/10/13 焦點新聞 獨／跟著許瑋甯前進莫三比克系列報導「敏娜的催淚一抱」 02:562019/10/13 娛樂 復設駐關島辦事處？外交部：目前沒有評估結果 10:222019/10/13 政治 南韓總理22日訪日本 兩國關係回暖有曙光 16:522019/10/13 國際 澳門催生證交所 方案已上報中央 04:102019/10/14 全球財經 奇邑登錄興櫃 創造物聯網新商機 04:102019/10/14 產業特刊 國際熱門新聞 遭川普拋棄 庫德族和美死敵聯手抗土了 - 國際 首次曝光 習近平給川普口信被“他”洩漏 - 國際 華為鴻蒙何時追上蘋果？任正非給時間表了 - 國際 才35天 醜聞纏身 韓短命法務部長請辭 - 時事 嗆搞垮土經濟 傳川普最快這時會出手 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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