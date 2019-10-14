遊覽車底下還停著一台白色轎車。(翻攝自 爆怨公社

「遊覽車司機很猛！」一名路過嘉義的一處停車場，一抬頭就看見兩台大型遊覽車屁股懸在半空中，下面還停著一輛白色小轎車，讓她看得心驚膽戰，「停這樣，等下要上車的乘客後面不能先坐吧，不然是不是有坐大型翹翹板的概念」，很怕一個不穩車就砸下來，發生悲劇。

原PO在「爆怨公社」貼出照片，可以看到停車場是位在高處，四周沒有欄杆，遊覽車的輪子就壓在停車位的最邊邊，有1/3的車身的超出停車場，讓不少網友嚇到留言，「這樣光看就覺得驚悚！」、「一定要這麼刺激嗎」、「下面的轎車壓力比較大」。

對此，有網友解釋這樣停是完全沒有問題的，反而能讓停車場騰出更多空間、方便轉彎！「其實是沒差的，後輪一樣在地上，只是車尾下面少了地板，後面客人先坐到後面去也不會掉的」、「不可能翹翹板啦，要翹的話你平常路上就看到在翹了不是，只是心理作用而已！」、「這才是專業的遊覽車司機」，還有人笑說「妳的物理老師哭暈在廁所XD」。

網友指出，遊覽車的輪子有著地，根本不會有蹺蹺板效應，還笑說「妳的物理老師哭暈在廁所XD」。(翻攝自 爆怨公社

(中時電子報)