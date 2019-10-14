在美國總統川普默許之下，土耳其上周揮軍敘利亞北部，與庫德族民兵進行交戰，造成雙方數十居民、戰士死傷，為避免族人遭「種族滅絕」，庫德族稍早宣布，已經和美國死敵敘利亞政府達成協議，聯手對抗土耳其攻擊。

土耳其節節進逼，庫德族宣布和敘利亞達成協議，聯合抵抗土耳其。

英國廣播公司（BBC）報導，庫德族政府今天稍早宣布，已經和敘利亞政府達成協議，敘利亞已經同意在敘國北部邊境派駐部隊，協助庫德族的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）對抗土國攻勢，並且解放土國軍隊及僱傭兵入侵的區域。

庫德族方面的聲明稿還指出，此舉也將為解放如阿夫林（Afrin）等其他遭土軍佔領的敘國城市鋪平道路。同一天，敘利亞新聞社（SANA）也報導，敘利亞軍方已派遣部隊前往北部「抵禦土耳其入侵」。

在「美國優先」政策下，川普上周默許土耳其針對敘國北部庫德族民兵的軍事行動，並且表示不會在這次行動中扮演角色，形同支持土國攻打庫德族，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨（13）日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上也表示，川普已下令自敘北撤出1,000名美軍，更指出美軍夾在兩支敵對軍隊之中，情況將難以持續下去。

土耳其上周起在敘北邊境庫德族民兵掌控區域積極進攻，造成雙方超過50平民死亡，上百名庫德族戰士陣亡，不過庫德族堅稱，死亡士兵僅56人。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天指出，土軍已挺進敘利亞領土30至35公里深，並且掌控敘國邊防要塞拉斯埃恩鎮（Ras al-Ain）以及21座村莊。

《紐約時報》（The New York Times）先前報導，川普支持土耳其在與敘利亞的邊界動武，掃蕩當地庫德族民兵，是華府在敘境軍事政策的重大轉變，在遭受長期盟友美國背棄後，如今庫德族轉向與美國死敵、俄羅斯支持的敘利亞政府合作，紐時及BBC都指出這將是敘利亞長期內戰的重大轉捩點。

目前尚不清楚敘利亞在協議中做出哪些承諾，不過庫德族敘利亞民主力量將軍馬祖魯姆（Mazloum Kobani Abdi）周日在「外交政策」（Foreign Policy）撰文承認，協議中確實有些「痛苦的妥協」，直言並不信任這些承諾，「事實上，我們根本不知道還有誰能相信。」

「如果我們必須在妥協及族人遭種族滅絕中抉擇，我們絕對選擇保護族人性命」，馬祖魯姆說。

(中時電子報)