教育部在國立大學校長遴選辦法中增加「校務會議有權解算校長遴委會」的規定（管中閔條款），台大校長管中閔（左）認為這是增加對大學自主的限制。（林志成攝）

台大校長管中閔上任後，首度至立法院出席審查會議。（黃世麒攝）

台大校長管中閔上任後，今天首度出席立法院審查會議。對於教育部在校長遴選辦法中增訂「管中閔條款」，讓校務會議擁有解散校長遴委會的權利，管中閔認為，「這是增加對大學自主的限制」。不過教育部長潘文忠則說，這反而是讓大學有更大自主權。

立法院教育及文化委員會今天審查國立大學預算，管中閔以台大校長身分首度出席。國民黨立委柯志恩詢問管中閔：「過去一連串紛擾，導致你上任時間被拖延，錯失了主持台大創校90周年的機會，會不會覺得遺憾？」管中閔回應，他在上任時就說過，過去的事情就讓它過去，明天才是台大的戰場。

教育部近日「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，校長就任前之遴選爭議，經學校校務會議代表三分之一以上提案，出席代表二分之一以上同意後解散遴委會。校務會議擁有解散校長遴委會的權力，因是在台大爆發校長遴選爭議後修正，被認為是「管中閔條款」。

柯志恩詢問管中閔對於「管中閔條款」的看法，管中閔回覆說，教育部既然訂出辦法，一切就照規定辦理。不過他也進一步表示，這樣的規定，是對大學自主增加限制。

教育部長潘文忠看法剛好相反，他表示，因為過去大學校長遴選產生醫些爭議，因此才會修正國立大學校長遴選辦法，讓校務會議有權解散校長遴委會，這反而是給大學更大自主權。柯志恩說，希望大學自主跳脫黨派操控，管中閔是被政治迫害的最後一位大學校長。

(中時 )