2020台灣燈會即將於台中璀璨登場，主展區明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月下旬於文心森林公園提前點燈。交通局長葉昭甫表示，燈會交通規劃為「鐵路加接駁」，后里火車站一出站直達主展區，假日10條公車及接駁車直達副展區，「搭火車、公車、接駁車，逛燈會最王道！」

2020台灣燈會主展區后里園區位於台鐵后里站旁，葉昭甫指出，民眾可搭乘火車於后里火車站下車，一出站即抵達展區。如搭乘高鐵，南部民眾可至高鐵台中站下車，步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站即抵達；北部民眾可於高鐵苗栗站下車，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站即抵達，比在高鐵台中站下車轉乘「省時又省錢」。

副展區位於文心森林公園，鄰近台鐵大慶站，葉昭甫表示，民眾前往賞燈，可搭乘火車於大慶火車站下車，再搭乘800路公車抵達；如搭乘高鐵，請在台中站下車，於車站一樓搭乘800路公車抵達。此外，副展區周邊目前已有8條公車路線經過，包括5、53、73、89、157、356、359、800 路公車，市府並協調業者加密假日台鐵大慶站往返文心森林公園800路公車班次，便利民眾前往賞燈。

葉昭甫說，燈會期間展區周邊道路將進行交通管制，各停車場皆規劃遠離園區，因此較不建議民眾開車前往。如仍須開車，市府在后里主展區已規劃后里東站及馬場站2處接駁站及8條免費接駁車路線，民眾可將車輛停放至神岡、麗寶樂園、甲保廠與永豐餘(併線)、秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿車站或水湳(北接駁站)等停車場，再搭接駁車前往展區；另外，副展區假日增開水湳接駁站、向上停車場接駁站2條免費接駁車。

葉昭甫提醒，燈會期間禁止臨時停車，嚴格取締違規停放車輛，以維護當地交通秩序與安全，呼籲民眾搭乘高鐵、台鐵、公車及免費接駁專車前往賞燈，避免塞車。

交通局表示，為便利民眾賞燈，市府已向中央申請交通接駁補助經費共計逾3,400萬元，包括函送交通部觀光局「2020台灣燈會接駁車經費申請計畫書」及公路總局「2020台灣燈會接駁疏運計畫」，說明這次燈會交通規劃、交通接駁、停車場、交通管制等相關措施，以提供民眾完善交通接駁服務。

住宅處強調，《家常對話》是全台首創以計畫型公共藝術推動社會住宅共好的創新實踐，由市府與在地關注社區議題的青創團隊「好伴社計」合作，以「創造具循環性的社區資產」、「編織合作共學關係」、「從空間成為充滿生活感的地方」為核心願景推展。

(中時 )