蔡英文總統（中）14日在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任本屆APEC領袖代表，會前，蔡英文邀請張忠謀及其夫人張淑芬（右）入席。（劉宗龍攝）

台積電創辦人張忠謀致詞。（劉宗龍攝）

蔡英文總統致詞。（劉宗龍攝）

亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議11月16日和17日將在智利舉行，蔡英文總統今天上午宣布再度邀請台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表，這也是蔡上任後，第二度邀請張忠謀出任該職務，並交付兩項任務。

蔡英文今天在總統府舉行記者會指出，去年由張忠謀擔任領袖代表，成果豐碩，不僅在公開的會議場合上，向各國傳達台灣對數位未來的理念，也與經濟夥伴的各國領導人針對如何加強雙邊合作充分交換意見。

她說，APEC是亞太地區推動經濟整合的重要的平台，台灣是完整的成員，一向積極的參與其中的各種對話機制，擴大對外經貿合作的機會。

蔡英文表示，今年再度邀請張忠謀擔任領袖代表這個重任，是因為張在國際產業界具有崇高的地位，同時對台灣的科技產業的發展也有獨到的見解，由張忠謀代表台灣和各國領袖針對區域經貿和數位經濟進行對話是最佳人選。

她今年有兩項重要的任務要交付給代表團成員，由於今年重要議題是要透過新的數位科技，強化亞太地區的經濟，整合區內所有國家共同面臨的問題。她給大家的第一個任務是，請各位將這幾年致力推動數位社會的決心和成果，清楚的傳達給所有的成員。同時研究如何在數位時代加強經濟整合，提出台灣的看法。

她交付的第二個任務是將台灣在包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域的包容性與永續成長。

她認為，以張忠謀多年來在產業界累積豐富的經驗，一定可以為數位時代的跨國經濟整合提出明確的指引，圓滿完成任務，讓國際社會聽見台灣參與區域經濟整合的決心，看到台灣追求數位未來的努力。

張忠謀則表示，非常榮幸也非常高興接受這次在智利的領袖代表任務，這是一個經濟合作會議，APEC今年將慶祝成立30年，這當中世界貿易增加很多，經濟也有很大變化，其中網際網路興起非常快，影響全世界經濟發展也改變很多人的工作方式和生活方式。

他說，這幾年來大家都在搶數位經濟，認為到底會帶來何種貢獻，但從我的立場和台灣的立場來看，數位經濟不只帶來貢獻也帶來失業和更嚴重的貧富不均問題，此次再度代表領袖參加會議，有很多機會與各國領袖討論如何充創利用數位經濟帶來的貢獻，和解決帶來的問題。

蔡英文總統(中)今天上午宣布再度邀請台積電創辦人張忠謀(左)擔任我國APEC領袖代表。(崔慈悌攝)

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