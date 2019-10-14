一年一度重陽節又來到，所謂「九九芳辰重陽鶴添壽」，有尊老、敬老、愛老、助老的意義。地藏悲願基金會創辦人暨地藏禪寺住持地皎導師恩師上人畢生弘揚地藏菩薩悲心願力於世界各地，每年重陽期間均會舉辦愛心敬老大活動，藉以推崇尊賢、敬老、孝慈之美德，提倡父慈子孝、孝悌倫理，促進社會良善風氣。

愛心敬老大活動2

10月3日於台北、台中、高雄、花蓮、香港等海內外各地藏道場同步舉行2019年愛心敬老大活動，逾五百位海內外的長者，同時接受三寶的加持與祝福。活動開始前，每位長者均佩戴馨香胸花來供佛，同時準備吉祥壽桃與熱騰騰的美味福壽麵與每位長者結緣，象徵福壽綿綿的美好祝願！

活動開始，恭請當師師父覺光法師帶領僧眾為海內外的長者誦經祈福，祈願所有的長者得蒙三寶庇佑，業障減輕、善根增長、福慧增長、身心安康、自在吉祥。

慈悲偉大的地皎導師恩師上人推崇每位長者為家庭與社會的貢獻，勉勵長者要提起一念心，修福修慧，成就當來得生彌勒內院之善願，同時逐一為長者佩掛楞嚴平安佛鍊及楞嚴吉祥繩，頒發敬老獎狀及禮品等。

地皎導師恩師上人效行地藏菩薩的悲心願行，遍及世間每個角落，從懷孕胎教延伸至耄耋之年，微細觀照生命的每一個環節，如今推展尊老敬老活動，期許每個人在日常生活中，除了關愛照顧長者的物質與精神需求，也能推己及人，以達到「老吾老以及人之老」的目標。

同時，祈願每位長者珍惜人身難得，宜善用餘裕時間來修心養性，把握每一個當下，心念不空過，將自己對佛法的體悟往下傳承，培養後代子孫正知正見的觀念，讓他們生生世世在八識田中有善的種子，這就是此生最好的禮物。

(中時電子報)