陽明大學神經科學研究所執行科技部「AI創新」專案計畫，與輝達NVIDIA合作，藉由大腦磁振造影成像技術與人工智慧演算法，共同開發腦齡估算模型，準確透視個體大腦腦齡，進而做為預測腦病變的基礎。這項成果在國際腦齡分析競賽中獲得亞洲第一。

人腦隨著年齡增長會逐漸退化，這些變化往往伴隨認知功能下降、行為改變及產生臨床病變，例如失智症就是最典型的例子。傳統上，醫師只能透過個人經驗來判讀大腦神經影像，但受限於人類肉眼觀察的侷限，潛藏在腦影像中的細微改變很難被發現。

陽明大學神經科學研究所教授林慶波、腦科學研究中心副研究員周坤賢與輝達NVIDIA AI技術中心主任施忠偉團隊，利用人工智慧演算法結合人腦神經影像，開發出「集成式深度學習卷積神經網路腦齡估算模型」，精準預測個體腦齡。

林慶波表示，人口高齡化是現代社會的重大挑戰，過去個體老化歷程都是利用實足年齡(身分證年齡)作為參考依據，但是由於個人的基因、生活經驗、所處環境皆不相同，其經由年歲的積累而產生的改變亦會產生截然不同的效應，因此很難簡單的以實足年齡評估個體大腦健康狀態。

林慶波說，腦齡的估算是以實足年齡為基準，腦齡大於實足年齡，代表大腦正處於加速老化的階段，顯示出超齡的大腦易有神經與精神病變風險，甚至可能提升致死率。研究顯示，超過72歲的高齡長者，腦齡與實足年齡相較每增加一歲，死亡風險相對就提升6.1％。

陽明大學神經科學研究所與輝達NVIDIA團隊合作建構之「集成式深度學習卷積神經網路腦齡估算模型」，讓電腦可以在短時間內精準判讀大腦年齡。這也讓研究合作團隊於今年全球「預測分析大賽」(PAC)中，擊敗康乃爾大學、賓州大學、倫敦國王學院等名校，獲得全球第四、亞洲第一的殊榮。

林慶波期許，這項技術不僅應用於臨床診治重要預測指標，對目前正處於高齡社會的台灣，可以進一步提供個人健康照護、健康風險評估或治療效果評估等應用。

(中時 )