不少人覺得打包食物是一件顯現自己很小氣的事情，甚至覺得有些丟臉，然80年代以動感偶像之姿紅遍中港台的男星曹西平，如今上節目錄影會打包便當，他覺得理所當然，直呼冷掉的便當仍然可吃，嗆聲：「最怕沒有錢還要裝有錢」，一番勇敢的言論被網友讚爆！

動感王子曹西平。(中時資料照片)

曹西平今凌晨在臉書粉絲團po便當照，表示感謝《小明星大跟班》製作單位準備溫暖的便當，自己因為當下不餓，也怕吃了等等錄影反倒想睡覺，無法集中精神聊天、影響錄影效果，於是請化妝師幫忙打包了2個便當，想下工後帶回家慢慢吃。

對於很多人覺得丟臉的打包行為，曹西平不以為然，直呼「吃便當就表示你很小咖嗎？不吃便當的人又有多大牌嗎？」，怒嗆有這種心態的藝人，等哪天不紅了「我看你們連便當都吃不起」，而沒錢不丟人、吃冷便當也不丟人，「最怕這種人沒有錢還要裝有錢」、「就怕你看不清楚自己是什麼那才是悲哀」，曹西平表示自己演藝路走過高潮與低潮，如今的他，外帶便當吃得很開心，兩個外帶便當打發一整天進食，他也很感恩，覺得「有多少錢就過多少錢的日子」，他很知足，一番腳踏實地的言論，被粉絲讚爆，也說製作單位準備的餐點其實很不錯，看了都餓了！

(中時電子報)