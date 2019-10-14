12歲林姓女國中生今（14日）上午6時許，從新北市中和區連城路8樓住處墜落，林女先撞擊一樓遮雨棚後著地，全身多處骨折，警消獲報到場時林女已失去生命跡象，緊急送往醫急救後恢復生命跡象，但傷勢嚴重仍持續急救中，警方正進一步釐清墜樓原因。
林女墜落後先撞擊一樓頂的遮雨棚，減緩衝擊力道後才墜落地面，全身多處骨折、嚴重顱內出血，警消到場時林女已無呼吸心跳，緊急送往雙和醫院急救，目前已恢復心跳，但未脫離險境。
據悉，林女就讀中和區某國中一年級，事發當時，林父還在房間內、林母擔任教職、已外出上班。林父上午6時許突然聽聞門鈴大作，開門一看竟是社區保全及警察，才驚覺愛女不慎墜樓，當場泣不成聲隨後趕往醫院。
警方前往現場勘查，屋內沒有打鬥跡象也沒有遺書，詳細墜樓原因待進一步釐清，由於林女雙腳還穿有襪子，研判應正要準備去學校上課。
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(中時 )
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