台中市政府昨日在台北車站舉辦「千人共舞」活動，由藝人康茵茵帶領民眾大跳由國標舞女王劉真編製的「台中城市舞」。 （台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

匯集近50個世界級與在地表演團隊的「2019台中國際舞蹈嘉年華」，將於10月25日至27日及11月1至3日連兩週登場，台中市政府13日在台北車站舉辦「千人共舞」活動，由藝人康茵茵帶領民眾大跳由國標舞女王劉真編製的「台中城市舞」，吸引近千名民眾一同尬舞，熱鬧盛大，也藉此邀請全國民眾到台中參加國際舞蹈嘉年華。

2019台中國際舞蹈嘉年華即將展開，市府昨日在台北車站舉辦「千人共舞」活動，由擅長芭蕾、現代、爵士、街舞等舞蹈的藝人康茵茵帶領民眾大跳「台中城市舞」，包括台北市文北里、新忠里民、安東社區發展協會、福佑客家歌謠班、吳興客家歌謠班、萬華社區大學、永平高中、中崙高中、陽明高中、中壢高中、松山高中、中原大學及淡江大學熱舞社近千名舞者扭腰擺臀相互尬舞，吸引許多民眾駐足圍觀熱烈鼓掌，場面盛大。

觀旅局表示，「台中城市舞」特別邀請國標舞女王劉真親自編製，標榜阿公、阿嬤、大小朋友都能輕鬆學會，舞蹈動作簡單大方，舞步活潑可愛，搭配熱情律動舞曲，不分男女老幼皆能舞得開心、擺動自如，符合台中陽光親切的城市形象。

觀旅局長林筱淇表示，「2019台中國際舞蹈嘉年華」橫跨雙週末，以「與你為舞」為主題為期六天精彩呈現，除邀請原住民及新住民族群，也邀請展現極致體態之美、結合現代創意或融合民俗風情的國內優秀表演團隊，以及歐亞等地國際知名重量級舞團前來共襄盛舉。

林筱淇指出，10月25、27日，西班牙反向垂直舞團將於台中老虎城的牆面，上演令人屏息讚嘆的空中芭蕾；10月26日開幕晚會邀請亞洲達人秀一戰成名的「Maniac Family」街舞、台灣火神「即將成真火舞團」及國標舞女王劉真帶來一連串精彩演出，壓軸將由來自比利時托爾高空劇院，透過舞蹈戲劇表演，引領群眾進入童話般的魔幻夜空世界。

11月2日「踩街嘉年華」則重現日本YOSAKOI熱鬧慶典舞蹈，四度來台的知名踩街舞蹈團隊「北昴」、「笑」等，將再次用激昂熱情，揮灑汗水、舞動力與美，征服觀眾的心。更多活動詳情請上「大玩台中」臉書粉絲頁(https：／／www.facebook.com／taichungresort／)查詢。

台中市政府13日在台北車站舉辦「千人共舞」活動，由藝人康茵茵帶領民眾大跳由國標舞女王劉真編製的「台中城市舞」，吸引近千名民眾一同尬舞，熱鬧盛大。.

(中時 )