2020蔡英文總統連任洛杉磯造勢大會台北時間14日上午6點半舉行。民進黨副秘書長林飛帆代表蔡英文授旗授證表示，明日他將前往多倫多，前行政院長賴清德也將從歐洲抵達舊金山，接續海外造勢團結的舊金山、芝加哥、華府、紐約四站行程，「團結是這次選舉的主旋律」。

當地僑界及後援會幹部約有600人出席，新北市議員何博文跟外貿協會副董事長莊碩漢也參與這場造勢活動。洛杉磯後援會會長田詒鴻致詞時向現場鄉親呼籲，蔡英文總統做了很多改革，需要再四年的時間，而且國會要能持續過半，改革之路才能堅持。

何博文則在演講特別感謝海外僑胞長期對台灣民主的支持，並提醒鄉親民主是可能會倒退的，號召洛杉磯僑胞明年大選回台灣投票。何博文並說，傳出明年投票前的經濟艙等已經接近售完狀態，他呼籲僑胞能加快動作，無論如何都儘量趕回台灣投小英總統一票，獲得現場鄉親熱烈的回應。

林飛帆則代表總統授旗授證，在演講一開始就強調，團結是這次選舉的主旋律，明日他將前往多倫多，而賴清德則將從歐洲抵達舊金山，代表黨中央跟競選辦公室接續海外造勢行程。

他說，這次選舉中共積極用各種方式介入，上月在一周內斷我兩邦交國就是方式之一，其目的就是拉民進黨下台，他請各位鄉親一定要做總統的後盾，支持總統連任跟國會過半。

林飛帆也表示，過去三年多的執政，關鍵字是改革跟轉型，目的則是為了強化台灣，避免回到過去國民黨倚賴中國的老路。他細述各項轉型改革政策，也坦承因為每個人的生命經驗不同，對於改革轉型的過程的感受也不相同。

因此，民進黨在9月28日於全代會通過《社會同行‧世代共贏》決議文，目的就是特別要強調在轉型過程中要照顧每一個人，因此政府跟黨都必須強化自身跟社會的連結和提升治理能力。另外，我們也明確在決議文中拒絕一國兩制，要讓台灣成為世界的台灣。

許多鄉親好奇林飛帆加入民進黨的原因，林飛帆也在演講中表示，除了認同蔡總統的施政方向外，也特別強調在黨的部分，卓榮泰主席自一月上任以來，主張變陣型跟大對話，就是要讓民進黨走出去年1124敗選的泥淖。讓民進黨跟接近社會，讓更多年輕人加入，這也是他跟許多年輕人加入民進黨的原因。大家相信，只要願意投入，民進黨就可以改變，希望鄉親可以支持這樣的民進黨。

林飛帆也呼應何博文議員的談話，他笑說，海外鄉親們如果買不到機票也要坐船回台投票，這次是最關鍵的選舉，請回台將總統、立委跟政黨票都投給民進黨，讓改革轉型不再回頭。

(工商 )