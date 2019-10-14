國民黨2020總統提名人韓國瑜，傳出將自16日起請假高雄市長，下鄉3個月展開傾聽之旅。聽聞韓國瑜近日要到小琉球。來自小琉球的鄉民表示，「鄉公營交通船已很老舊了，公船兼具學生（東水）通學，旅客，鄉民交通及殯葬禮儀從離島運送至本島枋寮火化之重要工作」，懇請韓國瑜「請造一艘新的公船以利鄉民，造福一方百姓」。

來自屏東縣琉球鄉(小琉球)的鄉親，在2020韓國瑜總統後援會（總會）發文，貼出鄉親的遇到的困難，因此想懇託韓國瑜。求援內容大致如下：

「韓國瑜總統侯選人你好，我是屏東縣琉球鄉（小琉球）人民，本鄉公營交通船已很老舊了，公船兼具學生（東水）通學，旅客，鄉民交通及殯葬禮儀從離島運送大體至台灣本島枋寮火化之重要工作，聴說這一、二天您要到小琉球，懇請如果你順利當選中華民國總統，請造一艘新的公船以利鄉民，造福一方百姓。也希望對鄉民承諾此一政策，『上次鄉民被現任騙了，誠心拜託』，我現在住萬丹但假日會回琉球看母親，所以知道目前新的公船是鄉民殷殷祈盼，願天佑中華民國，把你送進總統府」。

註：小琉球對外唯一交通為海運；其中東琉線交通船是主要的海運航線，往返東港鹽埔漁港與白砂漁港(民營交通船)、大福漁港(公營交通船)，以東港渡輪站一旁的私營小型貨輪做為琉球鄉大型貨物運輸航線。往來則以屏東縣東港鎮往來最密切，有公營、民營交通船做為一般小、中型貨物運輸航線兼旅客航線（距離8～9海里，航程約25～30分鐘）。現任鄉長陳國在為無黨籍。

據悉是來自小琉球的鄉親，在臉書社團懇託韓國瑜幫忙。(圖/截自臉書社團)

(中時電子報)