高雄巿議員民進黨團14日開記者會「三問請假巿長韓國瑜」抨擊高雄巿長韓國瑜利用上任未滿1年不得罷免的保護傘，即將請假選總統，對於外傳他明天巿政會議後將請假一事，問韓有向巿民請假嗎？敢向良知、誠信請假嗎？

民進黨巿議員簡煥宗指出，連日來關於韓國瑜何時請假，從國民黨有人說11月，到近期有特定媒體說明天巿政會議後，但不管是高巿府新聞局，或者韓國瑜競選辦公室，一概用不知道來否認，但外頭已經傳得沸沸揚揚。

他表示，韓國瑜到底會不會請假，不僅牽涉到議員的監督權，他也要問主計單位，巿長1個月14萬元的特支費，韓國瑜能不能動用？另外這幾個月將遇到個別議員總質詢的時間，如果韓沒有到議會，是不是有怠忽職守的問題？

同黨議員陳致中也問韓，到底什麼時候才要把假單遞出來？從這幾天韓國瑜不斷的閃躲，以及相關單位不停的閃躲，其實很多人已經了然於胸，民進黨團對於韓巿長明天巿政會議後落跑，一路請假到明年投票日，予以譴責。

陳致中說，雖然法律上有直轄巿長請假辦法，但是韓巿長是高雄巿的公僕，他敢跟高雄巿民請假嗎？巿議員高閔琳也抨擊，韓國瑜利用就任不滿1年，不能對他罷免的漏洞請假選總統，相信很多巿民是完完全全無法接受的。

＃2020大選、＃總統、＃韓國瑜

(中時 )