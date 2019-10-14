英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）今天將在一場闡述首相強生（Boris Johnson）後脫歐計畫的儀式性演說中，宣布改革英國司法體系的多項新法。

這場所謂的「女王演說」，是英國國會一整天繁複盛典的重頭戲，用意是讓政府闡述來年想制定的法案。

但在英國脫歐問題未解，後續計畫、就連接下來7天計畫，都可能取決於無預警大選的情況下，敵黨表示，強生是在濫用政治中立的女王來獲取政治利益。

女王演說將闡述22條新議案，其中數條涵蓋更嚴格處置外國罪犯與性侵者，並有針對家暴受害者的新保護措施。

演說幾乎確定會有一部分提及實施脫歐協議的法律，但在協議仍懸而未決的情況下，應該不會闡述新的細節。此外，演說也將觸及選舉議題，例如衛生服務與生活水準等。

在野工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）在昨天播出的天空新聞網（Sky News）訪問中說：「明天讓女王演說、舉行國會開幕大典，真是可笑，荒謬至極。」「我們實際上有的是從王座發表的、一個黨的政治宣傳。」

女王將坐在上議院議事廳一個鑲金的王座上發表演說。

(中央社)