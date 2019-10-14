新北市長侯友宜14日上午出席新北市三重區興穀國小校舍動工儀式，對於民眾黨黨主席、台北市長柯文哲13日上午表示「體力好是因為服用安非他命」引發軒然大波，媒體詢問侯認不認為柯是失言了？侯先哈哈大笑兩聲表示，相信柯文哲說的是玩笑話，「開玩笑的話聽聽就好」。是不是總質詢過後才會出來輔選？侯說，「相信我會把自己的角色扮演很好」對於何時輔選，侯始終保守回應。

侯被問及和高雄市長韓國瑜許久未見面，何時才會合體？侯回應，「和韓市長是認識的朋友，朋友之間不在乎長和短」（指見面時間）。媒體詢問侯友宜何時會出來輔選？侯回應每個人都該先扮演好自己的角色，要先把市政做好，才能轉換成輔選的力量。

媒體再追問侯輔選的確切時間？侯又打太極，把問題推給身旁新北市議員蔡明堂、李翁月娥，他表示要先面對議員們的質詢考驗，先過市民這關以後，才能面對接下來的考驗。媒體再追問是不是總質詢過後才會出來輔選？侯說，「總質詢過後，相信我會把自己的角色扮演很好」對於何時輔選，侯始終保守回應。

(中時 )