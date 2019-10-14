日本隊晉級世界盃8強，球迷歡欣鼓舞。（美聯社）

哈吉貝颱風重創東日本，造成多數傷亡，正在橫濱舉行的世界盃橄欖球賽感染到悲壯氣息，地主觀眾賽前默哀1分鐘。接著日本隊將士用命，終場以28-21擊敗蘇格蘭，隊史首次闖進8強，震撼橄欖球界與英國球迷。

日本是二級球隊，史上只有薩摩亞曾以二級球隊身分打敗兩支一級球隊，日本這次做到了，他們在A組預賽打敗愛爾蘭與蘇格蘭，以分組第1晉級，並且是4戰全勝。這場比賽原本可能因颱風取消，如此日本依然可以晉級(算平手)，結果蘇格蘭兵敗，最後的翻盤希望也沒了。

此戰蘇格蘭率先達陣，但隨後就被日本隊壓制，每一次鬆懈都被窮追猛打，上半場打完日本就以21比7領先。福岡堅樹兩度達陣(10分)獲選單場最佳球員，並由網球明星大坂直美給他頒獎。

What a moment! Japan fans and players celebrate as history is made at #RWC2019 pic.twitter.com/ML7nj3tr3r — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 2019年10月13日

蘇格蘭這場失敗引來英國球迷在網路上激烈爭吵，英格蘭(C組第1)、威爾斯(D組第1)都成功晉級，蘇格蘭卻慘遭淘汰，而且是輸給二級球隊。有球迷嘲笑「蘇格蘭什麼都做不好」「看蘇格蘭輸了比看英格蘭贏球還爽」「早知取消比賽就不會被羞辱了」「只配做英國的二軍」。

英國球迷內訌，反觀日本隊團結一致，他們包含來自紐西蘭、南非、薩摩亞的歸化球員，日媒稱讚團結、溝通、自信是這支「櫻之勇士」的力量來源，期望他們能持續締造日本橄欖球界的新歷史。8強對戰組合至此出爐，英格蘭vs澳洲，紐西蘭vs愛爾蘭，威爾斯vs法國，日本vs南非，將於本周末開打。

(中時電子報)