三天第二起外送員不幸慘死意外，引軒然大波。(10日)凌晨桃園一名才上工第2天的29歲馬姓男子，與小貨車碰撞撞到路旁花盆不幸身亡。豈料，(13日)晚間約六點，台北士林又傳出一名20歲黃姓男子外送途中遭撞，夾在兩車之間動彈不得，送醫搶救仍不治。

（10日）凌晨，桃園一名才剛上工第二天的馬姓男子小貨車碰撞，撞到路旁花盆不幸身亡。（照片/《中時電子報》資料照

據了解，外送員和外送平台公司屬「承攬關係」而非「僱傭關係」，外送員所投保的第三責任險，目前國內保險公司是不理賠職業外送員。

（13日）晚間六點，台北士林又傳出一起外送員遭撞夾在兩車之間，搶救仍不治。（照片/《中時電子報》資料照

標榜著「將喜歡的美食，快速送到手上」的國內知名美食外送平台，宣稱與外送員間是承攬關係，令人疑惑的是「假承攬、真雇傭」規避法規的做法，發生意外卻要外送員自行負全責，叫人難以信服。對此，網友也表示「辛苦，危險的工作」、「外送的風險，保險保高一點」，另有網友不同意見表示「這不是保不保險問題，而是就算再高保額，橫衝直撞就跟三寶，移動神祖牌一樣，剛差點被外送員撞的我」、「很多外送員騎車方法真的很恐怖，簡直是把送貨的工作擺在自己性命前面，不可取」。

勞動部日前已邀請律師、學者研擬僱傭、承攬關係間的區別，以防「假承攬、真僱傭」的情況，預計年底上路。再還沒推出專屬「職業外送保單」前，外送員恐只能自求多福。

(中時電子報)