大巨蛋第7次都審過不過14日下午將揭曉，臺北市長柯文哲上午進議會接受專案報告，國民黨北市議員陳重文質疑，大巨蛋都審疑似有傳出「內神通外鬼」，並拿出「不求人」的道具，要求柯文哲要抓出「抓耙子」，否則就應堅定立場、相信專業，讓MLB美國職業棒球大聯盟可以在臺北打。柯文哲則回「不會刁難、不會放水」。

陳重文詢問，聽說MLB職棒將在大巨蛋打經典賽？柯文哲說，MLB國際副主任有找他，但大巨蛋何時蓋完還不確定。陳重文追問，是否來得及？柯說，不要預設時間，至於會不會過，也還不能這樣講，應採開放態度。

陳重文質疑，都審有內神通外鬼，還有爪耙子，柯則說「議員這樣講話我難回答。」陳追問，前官員說你們資料只擷取一部分，建議有內鬼就捉、外鬼也要捉，抓出「抓耙子」，沒鬼就堅定立場，相信專業，讓MLB在臺北打。柯答詢，「不刁難、不放水」。隨後，陳重文拿出「不求人」的道具，要求柯文哲要抓出「抓耙子」，柯收下。

此外，陳重文也提到，5日士林夜市發生消費糾紛，亮刀互嗆，當場有很多外國遊客，夜市之前又有水果攤坑殺消費者，有何作為？柯答，坑殺遊客的事，市場處有密集處理。陳建議，士林夜市要訂立具體的管理方式，柯文哲稱「好」。

(中時 )