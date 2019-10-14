農委會農航所用來空拍任務的2架航遙測飛機，因過於老舊，準備汰換。農委會不打算添購新機，改向民間租賃，由廠商購買新機，政府再耗資7年近17億元向廠商租用，但購入2架新機合計僅7億多，租比買還貴，等於政府出錢為廠商添購新機。國民黨立委馬文君強烈質疑，政府幾乎是自願當冤大頭。網友嘲諷，之前1450也來自農委會，看起來農委會是專用飯碗，盡情的吃。

對於17億標案被質疑，農林航空測量所所長管立豪喊冤表示，購買新機從採購到手要6至8年，租賃不必遵循採購法，就可縮短為4年。測量所現只剩1台40年的元老級飛機，今年出機只剩400小時，若不縮短採購時間，萬一發生森林火災、農民亂墾亂栽等將無機可用。

這項標案無論是哪家廠商得標，對廠商都相當有利，等於政府出錢為廠商添購新機，還直接取得長達7年之久的保證租用訂單。藍委馬文君說，這標案太有利於民間業者，政府幾乎是自願當冤大頭，得標廠商是否符合專業要求？過程是否透明？都需要接受高度檢驗，希望不要又是綠營開標案圖利自己人的案例。

網友在中時電子報底下留言「菜小菸的1450也是用農委會的預算，看起來農委會是牠的專用飯碗，盡情的吃」、「有一種東西叫無人機，航拍不能用無人機嗎?這幫綠色蟑螂真的吃相很恐怖」、「處處可見鐽震案。這是貪污進步黨的慣用手法。」、「為什麼不提早一年就規劃呢？ 非要拖到最後時刻！ 說中間沒有弊案 很難說服人民！」、「這擺明就是要五鬼搬運！這背後沒有有力人士運作誰信！政府就是這樣被掏空的⋯⋯民進黨是國庫直接通內庫」、「知道要下台了，拚命撈」。

(中時電子報)