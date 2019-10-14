立法院內政委員會今日審查行政院中選會委員提名人事同意案。國民黨黃昭順、陳玉玲等立委齊聲反對。黃昭順表示，審查過程中早已看出都是提名人選都是綠營人士，但民進黨一定會用多數暴力通過，這場人事同意會議只是過個場而已。陳玉玲說，行政院提名的人選，全都綠到出汁。

行政院提名東吳大學教授黃秀端、內政部次長邱昌嶽、高雄大學教授陳月端、政治大學副教授林超琦、成功大學副教授蒙志成等五人為中選會委員。但黃秀端曾是民進黨廉政委員，陳月端曾是高雄市長陳菊的法制局長，而邱昌嶽去年擔任總統府第二局局長時，遭爆料疑有婚外情，但仕途仍不受影響，被認為與綠營高層的關係非比尋常。

五位被提名人今日也出席委員會。黃秀端表示，雖曾擔任民進黨廉政委員，但外界認同他的立場公正，因此才能被選為公督盟理事長。

邱昌嶽則提到，內政部是選罷法的主管機關，而選舉開票時需要多個單位協調，因此擔任中選會委員有其必要性，而丘昌嶽也強調未來會超出黨派行使獨立權。

(中時 )