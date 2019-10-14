一名身材嬌小的張姓男子，今年一月透過Beetalk約炮一名身材壯碩女子，在車內展開翻雲覆雨激戰，不料張男達陣成功後，射後不理，女子氣得提起乘機性交罪告訴，但台北地檢署調查後，認為「大戰小」若要反抗，2人一定都有傷，但卻都沒受傷，認為雙方應是合意性交，因而對張男不起訴處分。

據了解，張男與大隻馬女子透過Beetalk認識後，互相加LINE聊天，兩人一開始大膽聊起性愛事，認識1周就相約見面，張男想將嘴砲付諸實際行動，便問女子「可以嗎？」，結果對方竟回：「只要買避孕藥，就可以。」張男今年一月間就便約見女子，並開車帶載著女子到暗巷裡車震。

完事後，女子提醒張男要買事後避孕藥給她，張男回家後就忘記，還故意避不見面，甚至連2人的LINE對話都刪光，女子不滿張男射後不理，提告指控張男當天將她拉到後座，強行脫光衣服性侵得逞。

檢察官調閱了2人曾經待過的便利商店監視畫面，女子身材較為壯碩，如果不是自願攀爬到後座，身體一定會因受到擠壓，造成多處挫傷，且若在車內反抗，2人一定傷痕累累，結果雙方都沒有傷，因而認為雙方應該是合意性交，對張男處分不起訴。

(中時電子報)