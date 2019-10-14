台北市長柯文哲昨開玩笑稱完成一日雙塔是吸安非他命，議員汪志冰14日炮轟柯做了最壞示範，柯回應是關起門來什麼話都有，汪要求市警局長陳嘉昌為柯驗尿送辦，陳則說，前因後果會了解。

柯文哲昨在台中市為民眾黨參選人站台，傳出稱能完成一日雙塔是靠吸安非他命，柯今至議會專案報告時，汪志冰先是問陳嘉昌反毒是否盡洪荒之力，旁邊卻站了一個絆腳石，一直為反毒扯後腿。

柯文哲澄清，只是開玩笑的，私底下的談話被偷錄音，太過分了，汪志冰質疑，一個市長還有私底下的空間嗎？大家都相當關切校園吸毒問題，柯不但做了最壞示範，還透過媒體傳出去，是在鼓勵大家嗎？

柯回說，這是不文明的，他說話有前言後文，被一直問一定有吃了什麼，聽的人就知道他在開玩笑。

汪志冰質疑，一個市長還有私底下的空間嗎？更何況還曾是醫生，必須謹言慎行，如今警局長旁邊有嫌疑犯，專案報告結束後就帶去驗尿，有吸毒的話就去勒戒，沒有的話就依妨害公務送辦，陳嘉昌則回應，前因後過會了解。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )